Визит особой важности: Баку и Вашингтон "сверяют часы"

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшний визит в Баку многочисленной и политически разноплановой делегации Конгресса США, принятой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выходит далеко за рамки протокольной дипломатии. Речь идет о событии, которое отражает системный интерес американского политического истеблишмента к развитию отношений с Азербайджаном и подтверждает изменение баланса сил и приоритетов США на Южном Кавказе.

Состав делегации сам по себе носит показательный характер. В нее вошли член Комитета Сената США по вооруженным силам, сенатор-республиканец от штата Оклахома Марквейн Маллин, председатель Комитета Палаты представителей по доходам, республиканец от штата Миссури Джейсон Смит, член Комитета Палаты представителей по вооруженным силам, республиканец от штата Техас Ронни Джексон, а также демократ от штата Калифорния, член Комитета по доходам Джимми Панетта. Таким образом, Баку посетили законодатели, напрямую отвечающие за ключевые для двусторонних отношений направления - оборону, безопасность и экономику.

Не менее важно и то, что делегация была двухпартийной. Присутствие в ней как республиканцев, так и демократов опровергает попытки представить интерес США к Азербайджану как ситуативный или зависящий от текущей политической конъюнктуры в Вашингтоне. Напротив, речь идет о консенсусе внутри американской политической элиты относительно значимости Азербайджана как регионального партнера.

Во время встречи Президент Ильхам Алиев дал высокую оценку решению о приостановке действия печально известной 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы". Глава государства подчеркнул, что данная поправка, изначально носившая откровенно несправедливый и политически ангажированный характер, давно не соответствует реальному уровню и сути азербайджано-американских отношений.

Стоит напомнить, что 907-я поправка была принята в 1992 году - в период, когда Армения осуществила геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы и в год оккупации Шуши и Лачина. Фактически она стала результатом активного давления армянского лобби в США и была направлена против нашей страны, ставшей жертвой агрессии. Тем не менее, Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, несмотря на существование этой дискриминационной нормы.

Сегодня очевидно, что полная отмена 907-й поправки могла бы стать мощным импульсом для более динамичного развития отношений между Баку и Вашингтоном. Тем более что в США уже появляются соответствующие политические инициативы. Так, близкая соратница президента США Дональда Трампа, конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна, выступила с законодательной инициативой, предусматривающей отмену данной поправки в отношении Азербайджана.

При этом влияние армянского лобби в американском Конгрессе по-прежнему остается значительным. Недавно группа конгрессменов внесла законопроект о партнерстве США и Армении в сфере безопасности. Документ, формально носящий откровенно антиазербайджанский характер, был представлен республиканцем от Флориды Гасом Билиракисом и демократом от Нью-Джерси Фрэнком Паллоне. В нем предлагается запретить президенту США отменять ограничения против Азербайджана, введенные на основании 907-й поправки. Фактически это попытка заблокировать позитивные инициативы Дональда Трампа и сохранить инструмент политического давления на Баку.

Между тем именно Дональд Трамп уже сыграл важную роль в сближении позиций Азербайджана и Армении. 8 августа прошлого года в Вашингтоне, в его присутствии, состоялось парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Это событие стало поворотным моментом, сформировавшим новые геополитические реалии на Южном Кавказе.

Азербайджан заинтересован в закреплении этих реалий и в превращении региона в зону устойчивой безопасности и экономического развития. В этом контексте визит американской делегации в Баку можно рассматривать как важный шаг в направлении институционализации нового формата отношений между Азербайджаном и США.

Сигналы, прозвучавшие в ходе визита, свидетельствуют: Вашингтон все отчетливее осознает роль Азербайджана как ключевого фактора стабильности на Южном Кавказе. И чем быстрее этот подход будет подкреплен конкретными политическими решениями, включая окончательную отмену 907-й поправки, тем более прочным и стратегически выверенным станет азербайджано-американское партнерство.