Часть Берлина погрузилась во тьму - ФОТО
Около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих потребителей в юго-западной части Берлина остались без электричества. Об этом сообщила энергетическая компания Stromnetz Berlin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Причиной блэкаута стал пожар на вантовом мосту через Тельтовский канал недалеко от электростанции в Лихтерфельде. Огонь повредил несколько силовых кабелей, питавших дома. Компания-оператор предупреждает, что полностью восстановить энергоснабжение удастся лишь к четвергу, 8 января.
