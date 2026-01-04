https://news.day.az/world/1807308.html Трамп показал бойцов спецназа, захвативших Мадуро - ФОТО Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с бойцами спецназа, которые были задействованы в операции по захвату Николаса Мадуро. Как передает Day.Az, на фотографии лиц бойцов не видно. Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения.
Трамп показал бойцов спецназа, захвативших Мадуро - ФОТО
Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с бойцами спецназа, которые были задействованы в операции по захвату Николаса Мадуро.
Как передает Day.Az, на фотографии лиц бойцов не видно.
Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.
В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.
