Трамп показал бойцов спецназа, захвативших Мадуро

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с бойцами спецназа, которые были задействованы в операции по захвату Николаса Мадуро.

Как передает Day.Az, на фотографии лиц бойцов не видно.

Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.