Страны Латинской Америки созывают министерскую встречу по ситуации в Венесуэле

Страны Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) планируют провести 4 января министерскую встречу для обсуждения ситуации в Венесуэле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава генсекретариата МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

"В настоящий момент планируется [проведение] встречи министров CELAC, то есть с участием всех стран латиноамериканского региона. Она запланирована на завтра, около 14 часов по Бразилиа (21:00 по Баку)", - отметила дипломат в ходе заявления для прессы.

Напомним, что ранее Куба заявила о готовности защищать Венесуэлу в условиях военной операции США против страны.