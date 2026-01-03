Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 5 самых надежных автомобилей купе в люксовом сегменте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возглавил список Lexus LC 2024 модельного года. Его надежность оценивается в 92 баллов из 100 возможных. Второе место занимает Porsche 718 Cayman 2025 модельного года с рейтингом надежности 86 из 100 возможных. Замыкает "тройку" лидеров BMW 4 Series 2025 модельного года с показателем надежности 83 из 100.

В топ-5 самых надежных люксовых купе вошли также Mercedes-Benz CLE 2025 года (83 балла) и BMW 2 Series (81 балл).