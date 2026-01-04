Японская компания представила гигантского пилотируемого робота

Японская компания Tsubame Industries представила гигантского пилотируемого робота, напоминающего персонажа из аниме "Мобильный воин Гандам". Конструкцию стоимостью $3 млн назвали Archax в честь птицеподобного динозавра археоптерикса, передает Day.Az.

Высота робота достигает целых 4,5 м, а вес - 3,5 т. Он имеет четыре колеса и кабину для управления, оснащенную мониторами, которые получают изображения от установленных снаружи камер. Пилот может управлять руками и пальцами устройства при помощи специальных джойстиков в кабине управления.

Сама конструкция имеет два режима работы: "режим робота" в вертикальном положении и "режим транспортного средства". Из-за своих больших габаритов робот не может передвигаться слишком быстро - его максимальная скорость составляет около 10 км/ч.