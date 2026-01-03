Президент Трамп рассказал о деталях операции по задержанию Николаса Мадуро

Во время операции по захвату Николаса Мадуро и его жены один из американских вертолетов был поврежден, несколько военнослужащих подразделения "Delta Force" получили ранения.

Как сообщает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Мадуро и его супруга будут доставлены в Нью-Йорк, в настоящее время они находятся на борту корабля, куда их доставили американские спецназовцы. "Операция по захвату прошла настолько быстро, что Мадуро даже не успел спрятаться в защищённом бункере", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что армия несколько дней находилась в режиме ожидания, дожидаясь идеальных погодных условий для задержания Мадуро.

"Команда проделала невероятную работу. Нет другой страны в мире, способной провести такую операцию", - подчеркнул Трамп.

Он также сообщил, что следил за ходом операции из своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, и что Вашингтон при необходимости может нанести вторую волну ударов по Венесуэле, однако в данный момент в этом нет необходимости.

По словам Трампа, США не столкнутся с проблемами с Китаем из-за этой операции, отметив, что Пекин продолжит закупки венесуэльской нефти.