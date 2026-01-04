https://news.day.az/world/1807306.html Мадуро везут напоказ по улицам Нью-Йорка - ВИДЕО Николаса Мадуро везут напоказ по улицам Нью-Йорка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи.
Николаса Мадуро везут напоказ по улицам Нью-Йорка.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.
В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.
