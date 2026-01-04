Самые впечатляющие космические снимки 2025 года

Агентство Reuters опубликовало ежегодную подборку самых завораживающих снимков космоса за 2025 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Weacom, за этими снимками стоят годы инженерной работы. Многие изображения удалось получить благодаря космическим телескопам "Хаббл" и "Джеймс Уэбб".

Топ-10 самых красивых кадров:

Объект Хербига-Аро 49/50 - мощный выброс газа и пыли от молодой формирующейся звезды, напоминающий "космический торнадо".

Туманность Вуаль в созвездии Лебедя, также известная как Петля или Рыбачья Сеть. Это остаток взорвавшейся сверхновой звезды

Туманность Орла, также известная как Объект Мессье. На нем виден столб холодного газа и пыли высотой девять с половиной световых лет.

Сцена рождения новой звезды с участием Pismis 24, молодого звездного скопления в центре близлежащей туманности Омар, расположенного примерно в 5,5 тыс. световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. Туманность называют также "колыбелью звезд" - это одно из ближайших к Земле мест рождения массивных звезд

Вид на южный полюс Юпитера - детальный снимок с аппарата Juno, сделанный с расстояния всего ~51,5 тысячи км, показывающий гигантские циклоны.

Светящаяся космическая пыль, нагретая молодыми массивными звездами в области газопылевого облака Стрелец B2 в галактике Млечный Путь. Стрелец B2 - самая массивная и активная область звездообразования в нашей галактике, здесь зарождается половина ее звезд

Туманность "Красный Паук". Фото позволило впервые увидеть целиком вытянутые лучи туманности (показаны синим цветом), которые как бы образуют паучьи лапы. Длина каждой из них - около трех световых лет

"Кольцо Эйнштейна". Хотя объект на снимке выглядит единым, на самом деле это две галактики, которые очень далеко друг от друга.

Большое Магелланово Облако - спутник Млечного Пути с областями интенсивного звездообразования и раскалённым газом.

Остаток сверхновой Кассиопея A - самый молодой известный остаток сверхновой в нашей Галактике, свет от взрыва достиг Земли в XVII веке.