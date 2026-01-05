Hisense создала телевизор с пиковой яркостью

Компания Hisense готовится выпустить новый телевизор RGB-X Mini LED, представляющий собой дальнейшее развитие технологии RGB Mini LED.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, он будет оснащен подсветкой True Color, а система RGB-X будет обеспечивать более точное управление цветом и более высокое качество изображения, как говорится в тизерах.

Среди новинок этой серии 116-дюймовый монитор 116UXS получил награду CES 2026 Innovation Award. Его цветовой охват превышает 100% BT.2020, пиковая яркость достигает 5000 нит, при этом он оснащен 6.2.2-канальной звуковой системой Dolby Atmos.

Глобальная презентация Hisense на выставке CES 2026 состоится сегодня, 5 января, презентация в Китае состоится 6 января.