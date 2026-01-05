https://news.day.az/society/1807358.html Стало известно состояние 10-летнего Серхана, пострадавшего в ДТП в Баку Обнародовано состояние 10-летнего Серхана, получившего травму головы в результате дорожно-транспортного происшествия 25 декабря. Как сообщает Day.Az, в ответ на запрос Qafqazinfo в Центральной клинической больнице заявили, что состояние пациента остается средней степени тяжести.
Обнародовано состояние 10-летнего Серхана, получившего травму головы в результате дорожно-транспортного происшествия 25 декабря.
Как сообщает Day.Az, в ответ на запрос Qafqazinfo в Центральной клинической больнице заявили, что состояние пациента остается средней степени тяжести.
"Серхан Гусейнли проходит лечение в педиатрическом отделении реанимации. Его состояние стабильное, средней степени тяжести", - отметили в больнице.
Напомним, инцидент произошел на одной из центральных улиц Баку. В момент ДТП в голову находившегося на тротуаре 10-летнего Серхана ударило дорожным знаком, в который врезался автомобиль.
