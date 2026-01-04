В Греции закрыли воздушное пространство

Управление гражданской авиации Греции сообщило, что из-за технической неисправности воздушное пространство страны будет закрыто сегодня до 16:00 (18:00 по бакинскому времени).

Как передает Day.Az, в воскресенье утром из-за технической проблемы по всей Греции были отмечены задержки авиарейсов.

Неисправность повлияла на авиарейсы как в главном аэропорту Афин, так и в региональных аэропортах.

Сообщается, что проблема возникла из-за сбоя в центральных радиочастотных системах Афинского и Македонского центров управления воздушным движением, подчиняющихся Управлению гражданской авиации. Сбой в работе частот, обслуживающих эти центры, привел к нарушению связи с самолётами, заходящими в воздушное пространство Греции.

Техническая неисправность затронула все авиарейсы в Греции, но операции с самолётами, находящимися в воздухе, продолжаются.