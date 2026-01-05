Торнадо сдул теннисный корт в Италии

Матч отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Day.Az, торнадо сдул теннисный корт в Италии.

Сильный торнадо обрушился на окрестности Рима.

После внезапного и мощного прохождения вихря были повалены деревья, повреждены уличные конструкции.