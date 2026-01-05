https://news.day.az/world/1807387.html Торнадо сдул теннисный корт в Италии - ВИДЕО Матч отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Как передает Day.Az, торнадо сдул теннисный корт в Италии. Сильный торнадо обрушился на окрестности Рима. После внезапного и мощного прохождения вихря были повалены деревья, повреждены уличные конструкции.
