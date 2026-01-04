Президент Ильхам Алиев: Несправедливая 907-я поправка к «Акту о поддержке свободы» не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между Азербайджаном и США

Несправедливая 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы" не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между Азербайджаном и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 4 января делегацию США.

Высоко оценив приостановку действия этой поправки Президентом США Дональдом Трампом, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что члены Конгресса и впредь продолжат свои усилия, направленные на ее полную отмену.