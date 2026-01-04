https://news.day.az/officialchronicle/1807288.html Президент Ильхам Алиев: Несправедливая 907-я поправка к «Акту о поддержке свободы» не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между Азербайджаном и США Несправедливая 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы" не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между Азербайджаном и США. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 4 января делегацию США.
Президент Ильхам Алиев: Несправедливая 907-я поправка к «Акту о поддержке свободы» не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между Азербайджаном и США
Несправедливая 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы" не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между Азербайджаном и США.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 4 января делегацию США.
Высоко оценив приостановку действия этой поправки Президентом США Дональдом Трампом, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что члены Конгресса и впредь продолжат свои усилия, направленные на ее полную отмену.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре