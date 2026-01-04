https://news.day.az/hitech/1807172.html Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом Глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет по 3 февраля включительно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом
Глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет по 3 февраля включительно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Starlink предоставит народу Венесуэлы бесплатный доступ к широкополосной связи по 3 февраля включительно", - говорится в сообщении компании, опубликованном в X.
