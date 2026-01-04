Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом

Глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет по 3 февраля включительно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Starlink предоставит народу Венесуэлы бесплатный доступ к широкополосной связи по 3 февраля включительно", - говорится в сообщении компании, опубликованном в X.