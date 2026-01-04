В Японии сообщили о падении ракеты КНДР в море

КНДР запустила предположительно баллистическую ракету, она уже упала в Японском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны Японии.

Ранее о запуске пакеты в КНДР сообщил также Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

По данным японского министерства обороны, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Тем не менее береговая охрана страны призывает суда в этом районе проявлять максимальную осторожность, не приближаться к потенциальным фрагментам ракеты.