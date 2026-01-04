Какой будет погода в первый рабочий день после праздников?
Обнародован прогноз погоды на 5 января.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 1-3°, днём 9-14° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 55-65%.
5 января в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днём 8-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днём от 1° мороза до 4° тепла.
Ночью в отдельных горных территориях возможен гололёд на дорогах.
