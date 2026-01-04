https://news.day.az/society/1807196.html

Какой будет погода в первый рабочий день после праздников?

Обнародован прогноз погоды на 5 января. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-3°, днём 9-14° тепла.