США призвали американцев не посещать Венесуэлу

Посольство США призвало граждан не посещать Венесуэлу на фоне произошедших в республике взрывов. Об этом говорится в заявлении на сайте диппредставительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американцев попросили не оставаться в Венесуэле из-за высокого риска незаконного задержания, предполагаемых пыток в тюрьмах, терроризма, похищения людей, произвольного применения местных законов, преступности, беспорядков и плохо развитой инфраструктуры здравоохранения.

В столице Венесуэлы Каракасе произошло как минимум семь взрывов. По данным изданий, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море.