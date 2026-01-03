https://news.day.az/world/1806940.html Новые кадры разрушений после землетрясения в Мексике - ВИДЕО Опубликованы новые кадры, запечатлевшие землетрясение в Мексике и его последствия. Как сообщает Day.Az, на распространенных видеозаписях видно, как в Мехико здания заметно сдвигаются во время подземных толчков. Также повреждения получил знаменитый Монумент Независимости, построенный в 1910 году.
Новые кадры разрушений после землетрясения в Мексике - ВИДЕО
Опубликованы новые кадры, запечатлевшие землетрясение в Мексике и его последствия.
Как сообщает Day.Az, на распространенных видеозаписях видно, как в Мехико здания заметно сдвигаются во время подземных толчков. Также повреждения получил знаменитый Монумент Независимости, построенный в 1910 году.
Кроме того, ущерб был нанесен башне управления аэропорта Акапулько в штате Герреро.
Ранее мы сообщали, что в Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5.
Представляем вниманию читателей соответствующие кадры:
