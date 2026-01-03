Родриго решил покинуть мадридский "Реал"

Бразильский вингер Родриго принял решение покинуть мадридский "Реал" и уже начал подготовку к возможному трансферу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист ведет переговоры с двумя влиятельными агентами и в ближайшие недели планирует выбрать одного из них. Отмечается, что с 2022 года ни один агент официально не представлял интересы Родриго, и нынешний шаг рассматривается как сигнал о серьезных намерениях игрока сменить клуб.

При этом подчеркивается, что сам футболист хотел бы уйти уже сейчас, однако ситуация осложняется травмой Килиана Мбаппе. В таких условиях главному тренеру "Реала" Хаби Алонсо будет сложно отпустить бразильца в ближайшее время.

Среди наиболее вероятных направлений продолжения карьеры Родриго называются "Арсенал" и "Манчестер Сити". Также не исключается интерес со стороны "Ливерпуля", который может включиться в борьбу за игрока.

Отметим, что Родриго выступает за "Реал Мадрид" с 2019 года и за это время стал одним из ключевых игроков атаки мадридского клуба.