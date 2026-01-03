https://news.day.az/world/1806969.html США нанесли удары по базам в Каракасе - ВИДЕО В небе над столицей Венесуэлы, Каракасом, были замечены американские десантные вертолеты. Как сообщает Day.Az, по информации СМИ, ВВС США нанесли авиаудары по базе Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. Представляем вниманию читателей кадры авиаударов по порту Каракаса:
