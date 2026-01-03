США нанесли удары по базам в Каракасе

В небе над столицей Венесуэлы, Каракасом, были замечены американские десантные вертолеты.

Как сообщает Day.Az, по информации СМИ, ВВС США нанесли авиаудары по базе Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Представляем вниманию читателей кадры авиаударов: