https://news.day.az/world/1807090.html В США заявили, что не понесли потерь в ходе военной операции в Венесуэле США не понесли потерь среди личного состава в ходе военной операции в Венесуэле. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Представитель США заявил, что в ходе операции американских жертв нет, но отказался комментировать потери среди венесуэльцев", - говорится в сообщении.
В США заявили, что не понесли потерь в ходе военной операции в Венесуэле
США не понесли потерь среди личного состава в ходе военной операции в Венесуэле. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Представитель США заявил, что в ходе операции американских жертв нет, но отказался комментировать потери среди венесуэльцев", - говорится в сообщении.
3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре