В США заявили, что не понесли потерь в ходе военной операции в Венесуэле

США не понесли потерь среди личного состава в ходе военной операции в Венесуэле. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Представитель США заявил, что в ходе операции американских жертв нет, но отказался комментировать потери среди венесуэльцев", - говорится в сообщении.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.