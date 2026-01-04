https://news.day.az/economy/1807171.html Экспорт нефти из Венесуэлы парализован После того, как президента Венесуэлы и его супругу вывезли в США, экспорт сырой нефти из страны оказался парализован. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом пишут местные СМИ. По имеющимся данным, в последние дни экспорт сократился до минимума после заявлений Президента США Дональда Трампа.
По имеющимся данным, в последние дни экспорт сократился до минимума после заявлений Президента США Дональда Трампа. Сегодня из портов не вышло ни одного судна. В порту ожидают 4 основных танкера, загруженных нефтью. Капитаны заявили, что не получают одобрение на отправку танкеров с нефтью из страны.
