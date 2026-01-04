Valve назвала лучшие игры года по версии пользователей Steam

Valve опубликовала итоги пользовательской премии The Steam Awards, в которой главным победителем стала Hollow Knight: Silksong. Об этом говорится на специальной странице в магазине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сообщество сказало свое слово! По результатам вашего голосования во время зимней распродажи в Steam эти игры стали победителями премии Steam 2025 года!", - заявили в Valve.

Инди-проект Hollow Knight: Silksong получил сразу две ключевые награды - "Игра года" и "Лучшая игра, которая вам не дается".

Награду за лучший саундтрек получила Clair Obscur: Expedition 33, а в категории "Лучшая игра с выдающимся сюжетом" победу одержала Dispatch. За выдающийся визуальный стиль была отмечена Silent Hill f - в прошлой премии аналогичная награда досталась ремейку Silent Hill 2.

Приз за лучшую поддержку игры получила Baldur's Gate 3, ранее уже признанная игрой года по итогам 2023-го. В отдельных категориях также были отмечены проекты для виртуальной реальности, портативных устройств и кооперативного геймплея.

С полным списком номинаций и победителей The Steam Awards можно ознакомиться на специальной странице.