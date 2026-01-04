39-летний Рамос может перейти в "Париж"

Бывший защитник мадридского "Реала" и французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может вернуться в европейский футбол и подписать контракт со столичным "Парижем". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Footmercato, передает Day.Az.

По информации источника, "Париж" заинтересовался фигурой известного испанского защитника после срыва переговоров Рамоса с "Ниццей". Отмечается, что сам испанец не слишком верит в проект столичной команды, поэтому склоняется к "более амбициозным" клубам.

Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в начале декабря этого года. Помимо вышеупомянутых команд, Серхио известен по выступлениям за "Севилью", воспитанником которой он является. Также Рамос является рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную Испании.