Колумбия инициирует обсуждение пограничной ситуации с Венесуэлой в Совбезе ООН

Как член ООН, мы предпримем шаги для созыва Совета безопасности.

Как передает Day.Az, об этом Президент Колумбии Густаво Петро написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Президент Колумбии заявил, что после сегодняшних обсуждений на колумбийско-венесуэльской границе были развернуты силы безопасности, и все ресурсы гуманитарной помощи мобилизованы в связи с возможным массовым притоком беженцев.

Посольство Колумбии в Венесуэле перешло в активный режим для приема обращений граждан. Президент также подчеркнул, что как член Совета безопасности ООН, Колумбия возьмет на себя инициативу по созыву заседания Совета по этому вопросу.

Следует отметить, что Густаво Петро также представил в своем посте на "X" список районов Венесуэлы, подвергшихся бомбардировкам. Однако эта информация пока не подтверждена правительством Венесуэлы.