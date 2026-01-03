https://news.day.az/world/1807119.html Дональд Трамп показал фото захваченного Николаса Мадуро - ФОТО Президент США Дональд Трамп опубликовал фото захваченного Николаса Мадуро. Как передает Day.Az, снимком Дональд Трамп поделился в социальной сети Truth Social. "Николас Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima", - говорится в сопроводительной к публикации подписи.
Дональд Трамп показал фото захваченного Николаса Мадуро - ФОТО
Президент США Дональд Трамп опубликовал фото захваченного Николаса Мадуро.
Как передает Day.Az, снимком Дональд Трамп поделился в социальной сети Truth Social.
"Николас Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima", - говорится в сопроводительной к публикации подписи.
Ранее Президент Трамп рассказал о деталях операции по задержанию Николаса Мадуро.
