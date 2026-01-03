Дональд Трамп показал фото захваченного Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото захваченного Николаса Мадуро.

Как передает Day.Az, снимком Дональд Трамп поделился в социальной сети Truth Social.

"Николас Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima", - говорится в сопроводительной к публикации подписи.

Ранее Президент Трамп рассказал о деталях операции по задержанию Николаса Мадуро.