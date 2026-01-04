Мадуро в наручниках поздравил с Новым годом - ВИДЕО
В момент, когда президента Венесуэлы Николаса Мадуро проводили по коридору нью-йоркской штаб-квартиры Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), был зафиксирован интересный эпизод.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание New York Post, Мадуро, несмотря на то, что находился под стражей и с наручниками на руках, обратился к камерам, пожелав всем доброй ночи и поздравив с Новым годом.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.
