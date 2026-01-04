Майк Тайсон показал лучшие моменты 2025 года

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон опубликовал в социальных сетях видеоролик со своими самыми яркими моментами 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в видео запечатлены путешествия легендарного американского боксера, его встречи с болельщиками, посещение боксерского клуба имени Тайсона, а также эпизод с ударом по животу популярного блогера MrBeast.

Отметим, что свой последний профессиональный поединок Майк Тайсон провел 16 ноября 2024 года на стадионе T&T Stadium. Тогда 59-летний боксер встретился с блогером и боксером Джейком Полом, уступив ему по итогам восьми раундов единогласным решением судей.