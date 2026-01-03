В Азербайджане вводятся новые регулируемые тарифы в секторе газоснабжения

Новый закон "О газоснабжении", утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым, вступил в силу 1 января 2026 года.

Как передает Day.Az, согласно закону, с 1 июля 2028 года регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения будут определяться регулятором и публиковаться на его официальном сайте.

Регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения следующие:

- оптовые тарифы на газ;

- тарифы на транспортировку газа;

- тарифы на услуги по хранению газа;

- тарифы на распределение газа (с 1 января 2027 года);

- розничные тарифы на газ для потребителей;

- цены на услуги по подключению к газотранспортной сети;

- цены на услуги по подключению к газораспределительной сети;

- фиксированный тариф.

Убытки, которые должны учитываться при определении цен (тарифов) в секторе газоснабжения, будут рассчитываться в соответствии с правилами, предусмотренными законом.

Так, с 1 июля 2028 года регулятор в секторе газоснабжения будет утверждать правила определения нормативных показателей для газовых потерь системных операторов за отчетный период.

С 1 июля 2028 года вопросы, связанные с учетом газа для целей взаиморасчетов между газоснабжающими организациями и их потребителями, будут регулироваться правилами коммерческого учета.

Оператор системы транспортировки газа, оператор системы газораспределения, оператор системы хранения газа, а также оптовые и розничные продавцы будут уплачивать регулирующему органу плату за регулирование.