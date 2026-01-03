Раскрыты обстоятельства захвата Мадуро элитным спецназом США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес находились в спальне во время захвата бойцами элитного подразделения специального назначения американской армии "Дельта". Об обстоятельствах поимки политика сообщили CNN два осведомленных источника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их словам, операция по задержанию политика и его жены проходила посреди ночи. В это время супруги спали.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.