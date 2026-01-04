В Баку в эту дату ожидается снег

В некоторых регионах Азербайджана уже идет снег, горные и предгорные районы покрыты белым покровом.

Однако Баку по-прежнему остается без снега, и жители столицы с интересом ждут, когда же он выпадет.

Есть ли вероятность выпадения снег в Баку в ближайшие дни?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на globalinfo.az, по словам эколога Арзу Мустафаева, на погодные условия на территории Азербайджана в основном влияют воздушные массы, формирующиеся в шести регионах:

"Снегопады чаще всего наблюдаются в горных и предгорных районах. В этих зонах отличаются высота над уровнем моря, температура воздуха и атмосферное давление. Выпадение осадков в виде мокрого снега или снега связано именно с отрицательными температурами в таких атмосферных условиях".

По словам Мустафаева, даже при отсутствии снега в некоторых местах ночная температура может опускаться до нуля и ниже:

"Хотя в Баку осадки в виде снега не ожидаются, ночные заморозки сохранятся. В период с 10 по 12 января форма и объем осадков будут определены более точно. В это время возможны осадки в виде мокрого снега или снега. В целом в ближайшие несколько дней сильных и интенсивных осадков не прогнозируется".