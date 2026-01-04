В Германии в 2025 году значительно снизилось число прошений об убежище

В 2025 году общее число заявлений о предоставлении убежища в Германии сократилось примерно на треть по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные министерства внутренних дел ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, количество всех запросов - первичных и последующих - уменьшилось с 250 945 до 168 543, что составляет снижение на 32,8%. Число первичных прошений, поданных мигрантами, обращающимися за защитой впервые, сократилось на 51% - с 229 тыс. до 113 тыс.

В МВД Германии отмечают несколько факторов, повлиявших на снижение числа заявлений: изменения в миграционной политике, увеличение числа отказов на границе, замедление процесса воссоединения семей, отмена ускоренной натурализации и уменьшение "притягивающих факторов" для миграции. Наибольшее количество заявлений в 2025 году поступило из Афганистана (59,2 тыс.), Сирии (23,1 тыс.) и Турции (13,8 тыс.).

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт подчеркнул, что Германия посылает миру ясный сигнал о том, что миграционная политика страны и Европы изменилась: лица, не имеющие права на защиту, не должны приезжать, а нарушители закона должны покидать страну.