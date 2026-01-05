Венесуэла начала борьбу за похищенного Мадуро

Венесуэльские власти создали специальную комиссию, которая будет заниматься усилиями по освобождению похищенного президента республики Николаса Мадуро и его супруги. С таким заявлением выступил министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, на заседании министерского совета временно исполняющая обязанности лидера страны Делси Родригес создала комиссию высокого уровня, целью которой является освобождение Мадуро и его жены.

Соответствующую комиссию возглавит председатель Нацассамблеи Хорхе Родригес.