Минобороны предупредило население

С 5 по 9 января в учебном центре вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре в Агдеринском районе в соответствии с правилами техники безопасности будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и сообщаем, что поводов для беспокойства нет", - отмечается в заявлении.
