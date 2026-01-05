Представлен Zeekr 8X с ДВС

Zeekr официально представила новый флагманский кроссовер Zeekr 8X, выпуск которого ожидается в первой половине 2026 года, а его стартовая цена составит около 430 000 юаней (61 500 долларов США). Для сравнения, цена Zeekr 9X колеблется от 465 900 до 599 900 юаней (от 66 600 до 85 800 долларов США).

Zeekr 8X построен на платформе SEA-S (Sustainable Experience Architecture) и, как ожидается, будет иметь высоковольтную архитектуру на 900 В, цифровое шасси Haohan AI и аналогичную подключаемую гибридную силовую установку, как у Zeekr 9X, включая три электродвигателя и аккумулятор с быстрой зарядкой 6C.

Благодаря цифровому шасси Haohan AI, даже в экстремальных условиях, когда одновременно происходит прокол обеих шин на одной стороне мокрой скользкой дороги на скорости 120 км/ч, автомобиль способен безопасно и стабильно тормозить. В условиях бездорожья система позволяет автомобилю автоматически распознавать семь типов местности, таких как глубокий снег, грязь, песок и камни, и интеллектуально подбирать соответствующий режим движения.

Zeekr 8X в значительной степени сохраняет внешний дизайн Zeekr 9X. Сбоку Zeekr 8X оснащен обычными дверными ручками, дополненными глянцевыми черными колесами и красными тормозными суппортами.

Ожидается, что Zeekr 8X будет иметь длину около 5,1 метра и колесную базу около 3,1 метра, и сможет предложить 5/6/7-местные конфигурации. Zeekr 8X будет предлагать передовые системы помощи водителю Geely G-Pilot H7 и H9 3-го уровня, в зависимости от комплектации. В случае G-Pilot H7 система оснащена чипом Nvidia Drive Thor-U, обладающим вычислительной мощностью 700 TOPS, а H9 - двумя чипами Nvidia Drive Thor-U.