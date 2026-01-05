Это действие за компьютером ускоряет его поломку

В новогодние праздники россияне чаще обращаются в сервисные центры с жалобами на поломки компьютеров. Одной из ключевых причин специалисты называют курение сигарет и вейпов во время продолжительных игровых сессий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам экспертов, регулярное курение рядом с компьютером приводит к ускоренному загрязнению системы охлаждения: дым оседает внутри корпуса и образует липкую пылевую массу, которая забивает вентиляторы. Это, в свою очередь, вызывает перегрев и повышает риск выхода из строя материнских плат и видеокарт. В ряде случаев компьютер может потребовать ремонта уже через несколько месяцев эксплуатации.

После восстановления устройства проблема сохраняется, если пользователь не меняет привычки. В таких условиях повторная поломка может произойти в течение полугода, а у активных курильщиков - значительно раньше.

Для минимизации рисков вейперам и курильщикам рекомендуют проводить чистку компьютеров ежемесячно, тогда как пользователям без вредных привычек достаточно одного раза в год.