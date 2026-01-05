https://news.day.az/world/1807396.html Босния и Герцеговина в снегу - ФОТО - ВИДЕО Боснию и Герцеговину завалило снегом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Осадки продолжались не один час и где-то за полдня навалило 63 см снега.
Босния и Герцеговина в снегу - ФОТО - ВИДЕО
Боснию и Герцеговину завалило снегом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Осадки продолжались не один час и где-то за полдня навалило 63 см снега.
