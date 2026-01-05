Стало известно, сколько займет восстановление полузащитника "Нефтчи"

Бенинский полузащитник "Нефтчи" Сесси Д'алмейда, получивший травму на Кубке африканских наций, пропустит длительный отрезок сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на африканские СМИ, первоначально сроки восстановления оценивались осторожно, однако теперь стало известно, что Далмейда выбыл как минимум на месяц. Из-за травмы хавбек не сможет принять участие в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Африки против сборной Египта. Медицинский штаб сборной Бенина принял решение не рисковать состоянием игрока.

Отметим, что повреждение футболист получил еще десять дней назад в матче группового этапа против сборной Ботсваны.

Встреча Бенин - Ботсвана завершилась победой команды Д'алмейды со счетом 1:0.