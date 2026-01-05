Гороскоп на 5 января

Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для самокопания, хотя именно к этому звезды и будут вас склонять. Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на настроении и самочувствии. Возможны обиды и конфликты, которые впоследствии могут обернуться серьезной трещиной в отношениях. Чтобы не зацикливаться на проблемах и избежать ссор, попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы - не поддаваться на провокации. Хороший рецепт - с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Овна реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Овну настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо!

Телец

Сегодня Тельцу все свободное время лучше провести дома. А еще лучше - побыть одному или в кругу самых близких людей. В противном случае у Тельца сегодня то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут его и создадут благоприятный фон.

Близнецы

Сегодня неосторожное поведение Близнецов может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишнее любопытство, неосторожное слово или неуместное чувство юмора, проснувшееся сегодня у Близнецов. Если ссоры с окружающими не входят в их текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Близнецам придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.

Рак

Сегодня мысли Рака будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Рака действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?

Лев

Вот уж что сегодня не будет волновать Льва ну нисколько, так это чужое мнение! Сегодня Лев будет настолько погружен в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Льва сегодня лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

Дева

Сегодня кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Девы! Сострадательность же, как назло, у Девы в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах ее чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.

Весы

Сегодня Весы весь день проведут в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках... А еще лучше - пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко!

Скорпион

Сегодня с самого утра Скорпион рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, сегодня любая мелкая проблема может захватить внимание Скорпиона настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: "Охота пуще неволи". Какие-то его эмоции (совсем не обязательно важные) захватят его настолько, что он забудет обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Стрелец. Сегодня велик шанс потратить день на полнейшую ерунду и пустые разговоры, но если Стрелец займется чем-либо полезным, то способен добиться прекрасных результатов! А вот раздражению воли сегодня давать не стоит, очень уж велик риск испортить отношения.

Козерог

Сегодня у Козерога возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Козерогу достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Козерог рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

Водолей

Сегодня Водолею звезды гороскопа не рекомендуют браться за ответственные и важные проекты, гораздо лучше сосредоточится на привычных делах и проблемах. И здесь главное - войти в рабочий ритм: если это получится, его работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Водолей почувствует повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии он способен решить многие задачи. А вот на окружающих сегодня лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Водолея - свои.

Рыбы

Сегодня Рыбам легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, сегодня Рыбам основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.