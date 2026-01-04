Стали известны даты новрузовских "чершенбе"

Стали известны даты празднования новрузовских "чершанбе" (четыре символических вторника в связи с праздником Новруз) в Азербайджане в этом году.

Как сообщает Day.Az, первая "чершанбе" приходится на 24 февраля, а последняя - на 17 марта.

24 февраля будет отмечаться первая - "Су чершенбеси", 3 марта - "Од чершенбеси", 10 марта - "Хава (Йел) чершенбеси", а 17 марта - последняя - "Торпаг чершенбеси".