https://news.day.az/society/1807284.html Стали известны даты новрузовских "чершенбе" Стали известны даты празднования новрузовских "чершанбе" (четыре символических вторника в связи с праздником Новруз) в Азербайджане в этом году. Как сообщает Day.Az, первая "чершанбе" приходится на 24 февраля, а последняя - на 17 марта.
