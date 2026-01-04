Хорошая возможность для владельцев домов без документов

В Азербайджане в этом году могут оформить более 500 тысяч домов, ранее не имевших правоустанавливающих документов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на репортаж Xəzər TV, объявление 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры" вновь привлекло внимание к проблеме самовольных и неоформленных домов, а также построек, расположенных в зонах повышенного риска.

Депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева отметила, что процесс будет полезен и для государственного бюджета, поскольку владельцы зарегистрированных земельных участков и домов станут налогоплательщиками.

"В первую очередь началась выдача документов на нежилые объекты. Однако в 2026 году не исключена и легализация жилых домов", - сказала она.

Председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Вугар Орудж, в свою очередь, заявил, что реальное число таких домов может превышать 500 тысяч.

По его словам, одна из главных проблем связана с домами, построенными на землях нежилого назначения. В этом контексте ожидается проведение имущественной амнистии, которая позволит после изменения целевого назначения участков оформить документы и на такие дома или объекты.

