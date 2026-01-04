Пезешкиан подчеркнул важность ускорения работы по коридорам «Север–Юг» и «Восток–Запад»

Ускорение оперативной работы в рамках международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад" имеет огромное значение для Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом 4 января заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече в Тегеране, посвященной международным транспортным коридорам и развитию железнодорожной линии в провинции Тегеран.

По его словам, министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садек ведет работу по привлечению внутренних и иностранных займов и направлению этих средств на строительство международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", развитие железнодорожной инфраструктуры в провинции Тегеран, а также завершение текущих железнодорожных проектов.

Пезешкиан отметил, что действующее правительство Ирана, находящееся у власти с августа 2024 года, работает над устранением ряда табу и ограничений в строительном секторе. По его словам, ключевой задачей является снятие существующих препятствий для упрощения и ускорения реализации инфраструктурных проектов.

Он также напомнил, что основа международного транспортного коридора "Север-Юг" была заложена межправительственным соглашением, подписанным Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года. Впоследствии соглашение ратифицировали Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Турция и Украина. Цель коридора - сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу с более чем шести недель до примерно трех недель.

В рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Рашт протяженностью 175 километров, соединившая железные дороги Азербайджана с иранской железнодорожной сетью. Проект железной дороги Рашт-Астара планируется реализовать на территории Ирана.

В Иране коридор "Север-Юг" включает три направления: восточное - через Туркменистан и страны Центральной Азии, среднее - через Каспийское море в Россию и другие страны, а также западное - через Азербайджан, Грузию, Россию и государства Восточной Европы.

Кроме того, 17 мая 2023 года Россия и Иран подписали соглашение о строительстве железной дороги Рашт-Астара в северной провинции Гилан. Линия протяженностью около 163 километров будет включать девять станций. Завершение проекта позволит значительно укрепить международный транспортный коридор "Север-Юг" и связать железнодорожную сеть Ирана со странами Кавказа, Россией и Северной Европой. В рамках соглашения, российская сторона планирует инвестировать в строительство 1,6 миллиарда евро, а срок реализации проекта составляет 48 месяцев.