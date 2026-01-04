Рауф Рустамли о причине ухода из "Сумгайыта"

Полузащитник Рауф Рустамли стал первым зимним новичком "Карван-Евлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 22-летний хавбек прокомментировал расставание с "Сумгайытом" и рассказал о причинах перехода в новый клуб.

"У нас был разговор с главным тренером, и я попросил отпустить меня в команду, где смогу получать больше игрового времени. Я благодарен Саше Иличу, который с пониманием отнесся к этому решению. Для меня он был не только хорошим тренером, но и хорошим человеком", - цитирует слова футболиста futbolinfo.az.

Рустамли также подвел итоги своего выступления за "Сумгайыт". "В каждом матче старался показать себя с лучшей стороны. Даже несмотря на то, что игрового времени было немного, я делал все, что мог", - сказал он.

Говоря о переходе в "Карван-Евлах", полузащитник подчеркнул, что переговоры прошли быстро. "Трансфер решился за 2-3 дня. Главный тренер Физули Мамедов позвонил и сказал, что хочет видеть меня в команде. Условия и требования меня устроили, мы договорились. Одна из моих главных целей быть игроком основного состава в каждом матче. Команда сейчас находится на последнем месте, и мы хотим выбраться из этой ситуации и подняться выше в таблице", - заявил Рустамли.

Футболист также рассказал о своих планах на будущее. "В конце сезона мой контракт заканчивается, и я должен вернуться в "Сабах". Но сейчас все мысли связаны с тренировками и играми за "Карван-Евлах". После окончания сезона буду более точно думать о дальнейшем. В целом моя главная цель получать больше игровой практики, закрепиться в основе и заслужить вызов в национальную сборную", - отметил полузащитник.