Трамп заявил о готовности США к новой масштабной атаке на Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона провести вторую, значительно более масштабную военную атаку в случае необходимости.
Как сообщает Day.Az, об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде.
"Мы готовы провести вторую и гораздо более масштабную атаку, если это потребуется", - сказал он.
По словам американского лидера, Венесуэла в одностороннем порядке "забрала американскую нефть". В связи с этим США намерены привлечь крупнейшие нефтяные компании страны к восстановлению венесуэльской энергетической инфраструктуры.
"Мы собираемся заставить наши очень крупные нефтяные компании Соединённых Штатов - крупнейшие в мире - инвестировать миллиарды долларов в восстановление сильно разрушенной инфраструктуры, нефтяной инфраструктуры, и начать зарабатывать деньги для страны", - отметил Трамп.
Он также вновь обвинил Николаса Мадуро в руководстве наркокартелем Cartel de los Soles и заявил, что его власть завершилась.
"Власть Мадуро закончилась. Он больше не президент", - подчеркнул он.
По словам Трампа, целью действий США является улучшение положения населения страны. "Мы сделаем народ Венесуэлы богатым, независимым и безопасным", - заявил президент США.
