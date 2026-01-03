Европа рискует остаться позади в новой космической гонке, поскольку ее текущая стратегия оказывается неэффективной. Об этом 2 января сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации агентства, зависимость Украины от спутниковой системы Starlink американской компании SpaceX Илона Маска показала стратегическую уязвимость, которую Европейский союз теперь пытается преодолеть, но предлагаемые меры могут лишь усугубить отставание.

ЕС разработал проект Космического акта (Space Act Agreement), направленный на установление глобальных норм в области безопасности и устойчивости космической деятельности.

Однако, по мнению экспертов, этот документ создает избыточные административные барьеры и финансовую нагрузку, особенно для небольших компаний внутри объединения. Некоторые требования техрегламента пока невыполнимы из-за отсутствия нужных технологий, а многие стандарты еще не определены, что не дает бизнесу заниматься долгосрочным планированием.

Кроме того, доля европейских стран в мировом секторе космических услуг неуклонно снижается: на нее приходится около 10% государственных и 22% частных инвестиций, тогда как США обеспечивают более половины глобальных вложений в космос.

Доля европейских компаний в производстве и запусках упала до примерно 6% по сравнению с более чем 20% в 2008 году, что во многом связано с успехами SpaceX.

Вопрос стоимости космических пусков также говорит о поражении ЕС: цена одного запуска европейской ракеты Ariane 6, созданной при значительных субсидиях Брюсселя, оценивается более чем в 100 миллионов долларов, в то время как многоразовая Falcon 9 от SpaceX стоит около 70 миллионов долларов и демонстрирует гораздо более высокую частоту полетов.

Критики также отмечают, что некоторые положения Космического акта носят протекционистский характер и создают конфликт интересов между государствами. Поэтому Space Act Agreement может стать причиной полного разрыва сотрудничества ЕС с США в космической сфере.