"Сумгайыт" начал зимний сбор в Анталье - ВИДЕО
Футбольный клуб "Сумгайыт" отправился в Турцию для проведения зимнего учебно-тренировочного сбора.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Саши Илича утром прибыла в Анталью. С 3 по 17 января клуб будет базироваться в районе Лара, где разместится в отеле Limak.
В рамках сбора "Сумгайыт" проведет три контрольных матча. 9 января соперником станет венгерский "Пакш", 12 января азербайджанская команда сыграет с сербским "ОФК Белград", а 16 января встретится с хорватским "Осиеком".
