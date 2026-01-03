"Сумгайыт" начал зимний сбор в Анталье

Футбольный клуб "Сумгайыт" отправился в Турцию для проведения зимнего учебно-тренировочного сбора.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Саши Илича утром прибыла в Анталью. С 3 по 17 января клуб будет базироваться в районе Лара, где разместится в отеле Limak.

В рамках сбора "Сумгайыт" проведет три контрольных матча. 9 января соперником станет венгерский "Пакш", 12 января азербайджанская команда сыграет с сербским "ОФК Белград", а 16 января встретится с хорватским "Осиеком".