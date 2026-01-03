Цепная авария на проспекте Бабека, столкнулись 4 автомобиля

Сегодня в утренние часы на проспекте Бабека в Баку произошла цепная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на мосту на пересечении проспектов Бабек и Гара Гараев произошло столкновение четырех автомобилей из-за обледенения дорожного покрытия.

В результате транспортные средства получили серьезные повреждения, движение других автомобилей затруднилось.

От удара один из пострадавших автомобилей поднялся на бордюр в центре моста.

Представляем кадры с места происшествия: