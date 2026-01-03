https://news.day.az/society/1807037.html Цепная авария на проспекте Бабека, столкнулись 4 автомобиля - ВИДЕО Сегодня в утренние часы на проспекте Бабека в Баку произошла цепная авария. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на мосту на пересечении проспектов Бабек и Гара Гараев произошло столкновение четырех автомобилей из-за обледенения дорожного покрытия.
Цепная авария на проспекте Бабека, столкнулись 4 автомобиля - ВИДЕО
Сегодня в утренние часы на проспекте Бабека в Баку произошла цепная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на мосту на пересечении проспектов Бабек и Гара Гараев произошло столкновение четырех автомобилей из-за обледенения дорожного покрытия.
В результате транспортные средства получили серьезные повреждения, движение других автомобилей затруднилось.
От удара один из пострадавших автомобилей поднялся на бордюр в центре моста.
Представляем кадры с места происшествия:
