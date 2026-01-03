Европейский Союз внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом написала в соцсети X верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас.

"Я говорила с государственным секретарем Марко Рубио и нашим послом в Каракасе. ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле", - написала она.

Каллас напомнила, что ЕС не раз заявлял, что Мадуро лишен легитимности, и выступал за мирный переход власти.

"При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устав ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим главным приоритетом", - добавила она.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из страны.

Он отметил, что США успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

"Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Дополнительная информация будет предоставлена позже. Сегодня в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - добавил он.