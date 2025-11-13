Азербайджан и страны Центральной Азии - взаимовыгодный союз на фоне мировой турбулентности

Автор: Акпер Гасанов

16 ноября в Ташкенте состоится встреча стран Центральной Азии и Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в Консультативной встрече глав государств региона по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Эта встреча, безусловно, представляет собой важный шаг в развитии многоуровневого сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

На фоне уже накопившихся инициатив в экономике, торговле, инвестициях, транспорте и культуре, данное событие станет важным катализатором для перехода к новой фазе интеграции. Очевидно же, что Азербайджан давно ориентируется на расширение связей с Центральной Азией - не только по линии двусторонних контактов, но и через мультиформатные платформы.

Так, Азербайджан является участником Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Programme, охватывающей 11 стран региона и шесть международных финансовых институтов, с приоритетами в транспорте, торговле и энергии. Кроме того, Азербайджан играет важнейшую роль в Организации тюркских государств, влияние которой стремительно растет. При этом, наша страна уже превратилась в мост между Кавказом, Каспием и Центральной Азией.

Да, Азербайджанская инфраструктура через Каспийское море и Южный Кавказ даёт Центральной Азии альтернативный выход на Европу и Турцию, минуя традиционные маршруты. Поэтому встреча в Ташкенте и создание нового формата консультаций глав государств Центральной Азии и Азербайджана логически укладываются в стратегическую логику расширения зон влияния, укрепления роли транзита и усиления экономической интеграции между Востоком и Западом.

Отрадно, что торговля, инвестиции и промышленное сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии уже демонстрируют устойчивый рост. При этом, стороны договорились об углублении экономического сотрудничества и разработке механизмов инвестиционного партнерства. Как сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, эти договоренности были достигнуты по итогам первого заседания Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана, состоявшемся сегодня в Ташкенте.

Особое внимание было уделено разработке практических инструментов для увеличения регионального товарооборота до $20 млрд в год. Цель - амбициозная, но вполне достижимая. В этой связи стоит отметить, заметный рост демонстрирует и товарооборот между Азербайджаном и странами Центральной Азии - он увеличился с начала года на 13%. И работа по еще большему увеличению товарооборота в этом направлении ведется, что называется, день и ночь.

В частности, более 30 азербайджанских компаний принимают участие в международном бизнес-форуме "Great Silk Road Business Cooperation Forum - 2025", проходящем ныне в Ташкентской области Узбекистана. Цель форума - вывести региональную экономическую интеграцию на новый уровень, расширить торговые связи и укрепить прямой диалог между представителями деловых кругов. Добавлю, что всего в данном форуме принимают участие более 300 представителей министерств и ведомств, торгово-промышленных палат, крупных компаний и частного сектора из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана.

Тут стоит добавить, что одним из важных тематических блоков является кооперация в сфере "зеленой" энергетики. Отрадно, что между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном уже подписано соглашение по экспорту "зеленой энергии". Это отвечает современным трендам по декарбонизации и дает Азербайджану и его партнерам дополнительные нишевые лидирующие позиции. В целом, интеграция энергетических систем Центральной Азии с Азербайджаном может стать еще одним мощным мостом между Востоком и Западом.

Да и в плане диверсификации азербайджанской экономики, это очень важный момент. Ведь он подразумевает переход от чисто нефтегазовой модели к более сбалансированной - промышленность, логистика, зелёная энергетика, производство с добавленной стоимостью. Кроме того, углубление сотрудничества с Центральной Азией открывает новые рынки, новые векторы инвестиций и совместных проектов.

Сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии и в сфере культуры также активно развивается. Вот и министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, выступая на международном конгрессе "Духовное наследие и просвещение в Центральной Азии" отметил, что нашу страну и страны Центральной Азии объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности: "Для Азербайджана важным вопросом является сохранение культурного наследия в современном мире и передача его будущим поколениям".

Как видим, есть огромное поле деятельности в плане значительно большего расширения политических, экономических, логистических, культурных связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Особенно важно и ценно все это в период, когда мировая политика претерпевает существенные сдвиги, когда рушатся традиционные связи, когда то тут, то там имеют место войны, нестабильность.